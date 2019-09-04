Главу избиркома Крыма обвинили в уклонении от уголовной ответственности

Главу избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева объявили в розыск на Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура несуществующей Автономной республики Крым (АРК) обратилась в суд с ходатайством разрешить специальное досудебное расследование относительно главы избиркома РК.

На Украине в отношении Малышева уже возбуждено несколько уголовных дел: его обвиняют в госизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины и совершении действий, направленных на захват государственной власти. Теперь добавились обвинения в уклонении от уголовной ответственности, а также в проведении выборов в Госсовет Крыма, которые на Украине считают незаконными.

Суд дал согласие на привлечении Малышева к уголовной ответственности заочно.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 04.09.19

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