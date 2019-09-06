Водителю катера, затонувшего в Судаке, избрали меру пресечения

Судакский городской суд избрал меру пресечения для водителя катера, затонувшего 5 сентября.

Как уже сообщал «Новый День», днем в четверг катер «Камелот», на борту которого находились 13 человек, затонул в районе мыса Меганом. 12 человек удалось спасти, тело тринадцатой пассажирки – 60-летней жительницы Ростова – нашли сегодня в полдень.

По предварительным данным водитель, он же владелец катера нарушил правила безопасности: катер был перегружен, часть пассажиров не надела спасательные жилеты.

По ходатайству следствия суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.09.19

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