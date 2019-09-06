Возбуждено уголовное дело по факту затопления катера под Судаком

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту затопления катера под Судаком. Судовладелец задержан.

Как уже сообщал «Новый День», вчера днем в районе Меганома ушел под воду катер, на борту которого находились 13 человек – 12 пассажиров и рулевой. Спасти удалось 12 пострадавших. Одну из пассажирок – 60-летнюю жительницу Ростовской области ищут до сих пор.

Уголовное дело возбуждено по пункту 2 статьи 263 УК РФ: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По предварительным данным, судовладелец работал официально – у него есть лицензия на пассажирские перевозки и разрешение на коммерческую деятельность.

Добавим, что затонувшее судно находится на глубине около 20 метров и на расстоянии около 200 метров от берега.

Обсуждая трагедию в соцстеях, жители Судака отмечают, что при организации водных аттракционов допускается много нарушений. Туристов на катерах катают без спасательных жилетов, тот же «Камелот» накануне «прилично черпнул бортом возле причала», катера гоняют на бешеной скорости, а «возле ржавеющего причала по улице Морской на пляж по головам купающихся причаливает большой прогулочный корабль «Петр Чайковский». И подплывает он на приличной скорости: если кто не успеет отплыть, может пострадать. Ничего личного только бизнес».

Во всех безобразиях горожане обвиняют местную власть, заявляя: чиновники не обращают внимания на то, что творится на пляже.

Кстати, согласно выложенным в сеть фотографиям, «Камелот» – это маленький катер, рассчитанный на 6 – 8 человек, как там поместились 13 – непонятно. «А это не тот катер, который как ненормальный гонял, едва не кувыркаясь? И как там поместилось такое количество человек?" – недоумевают горожане.

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 05.09.19

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