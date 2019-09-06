В Судаке нашли тело пропавшей пассажирки затонувшего катера

В Судаке завершена операция по поиску пропавшей пассажирки катера «Камелот», затонувшего вчера в районе Меганома.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, тело обнаружено около полудня на расстоянии примерно 1 километра от мыса Толстый (в сторону Солнечной Долины).

Проводится опознание.

Напомним, на катере в момент ЧП было 13 человек, спасти удалось 12. Владелец судна задержан.

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 06.09.19

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