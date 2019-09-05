В окрестностях Меганома прекратили поиск пропавшей женщины

Спасатели прекратили поиски женщины, пропавшей сегодня в районе мыса Меганом во время ЧП с прогулочным катером.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня днем в окрестностях Судака затонул катер, катавший туристов. На борту в этот момент находились 13 человек: 12 пассажиров и рулевой. 12 человек удалось спасти, одна пассажирка пропала без вести.

За прошедшие с момента аварии 5 часов обследовано более 5 километров береговой линии. Волнение моря не позволяет проводить подводные спуски, а также поиск на воде. Район происшествия обследуется с воздуха тремя дронами. Обнаружить женщину не удалось.

Поиски временно прекращены, так как начинает темнеть.

Проверку по факту затопления катера начала Южная транспортная прокуратура.

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 05.09.19

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