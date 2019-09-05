В Судаке затонул прогулочный катер с пассажирами

В Судаке затонул прогулочный катер, один пассажир исчез.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по РК, сегодня около 13:40 поступило сообщение, что в районе мыса Меганом (городской округ Судак) затонул прогулочный катер «Камелот». На борту находились 12 пассажиров и 2 члена экипажа. Во время ЧП катер находился на расстоянии 200 метров от берега. По предварительным данным, судно накрыло волной.

На место происшествия выехали сотрудники главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 05.09.19

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