В Москве началась подготовка к обмену заключенными с Киевом

В Москве началась подготовка к обмену заключенными с Киевом.

По данным РИА Новости из столичного из СИЗО «Лефортово» выехали несколько автобусов. Автобусы сопровождали машины ФСБ и ДПС. Автобусы прибыли во Внуково.

По некоторым данным, самолет с россиянами уже летит в Москву. Офицаильного подтверждения этой информации нет.

Схема обмена по-прежнему не сообщается.

Известно, что Киев исключил из списков выдаваемых российских граждан Руслана Гаджиева, осужденного в 2017 году по ряду статей Уголовного кодекса Украины, среди которых – теракт и ведение агрессивной войны.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 06.09.19

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