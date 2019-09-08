В Севастополе в ночь перед выборами перепечатывали избирательные бюллетени

В Севастополе накануне выборов пришлось перепечатать более 200 тысяч избирательных бюллетеней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в городе выбирают депутатов Законодательного собрания. Для обработки бюллетеней задействовали 185 КОИБ, которые установили на участках с наибольшим числом избирателей. Из них 95 КОИБ образца 2010 года, 90 – 2017-го. Во время тестовых испытаний ни один из этих 90 информацию на бюллетенях не считал.

Глава Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко заявил, что сбой возник по финне типографии: на бланках напечатали слишком толстую рамку.

Поскольку перенастроить аппаратуру не удалось, было принято решение перепечатать 222 тысячи бюллетеней. Печатали чуть ли не всю минувшую ночь.

Избирательные участки в Севастополе еще не открылись (начало голосования в 8:00 по местному времени), а, по мнению представителей местной оппозиции, серьезное нарушение уже налицо. По словам председателя регионального отделения партии «Родина» Ивана Комелова, о решении перепечатать бюллетени должны уведомлять все партии, участвующие в выборах, но севизбирком этого не сделал. Кроме того, заявляет политик, судьба нераспознанных бланков неизвестна. Даниленко сообщил, что все они будут уничтожены, но Комелов утверждает, что наблюдателей на гашение бракованных бюллетеней не пригласили.

Севастополь Сентябрь 08, Илья Пелехов

Севастополь Сентябрь 08. Другие новости 08.09.19

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