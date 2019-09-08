К полудню в Крыму и Севастополе проголосовали менее 15% избирателей

Явка на выборах депутатов Государственного совета Республики Крым на 13 часов местного времени составила 14,43%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Наиболее высокую явку показывают Нижнегорский район – 23,08%, на втором месте с существенным отрывом Судак – 19,24%. Самая низкая явка отмечена в Кировском районе – 7,79%.

В Симферополе наименее активен Железнодорожный район – явка чуть более 10%.

В Севавастполе наибольший интерес к выборам проявляют жители Нахимовского района – 13,96% проголосовавших, самый неактивный – Ленинский район, где к полудню избирательные участки посетили 10,71% избирателей. Средняя явка по городу составляет 12,25%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.09.19

В Севастополе в ночь перед выборами перепечатывали избирательные бюллетени. / Путин объяснил Зеленскому, что делать дальше. / Раздобревший Сенцов снова грозит Крыму. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»