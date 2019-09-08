ЦИК намерен отменить результаты выборов в Крыму из-за вброса (ВИДЕО)

Руководство Центральной избирательной комиссии России намерено отменить результаты голосования на участке №815 в Красногвардейском районе Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», председателя УИК заподозрили во вбросе голосов. Доказательством является видеозапись, сделанная одним из наблюдателей. Сообщая об инциденте, руководитель избирательной комиссии РК Михаил Малышев, был крайне уклончив. Но оспаривать видео не решился.

«Понятно, что есть видеозапись, и я думаю, что результаты голосования по этому участку весьма возможно нам придется отменить, – заявил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев. – Что касается тех, кто принял участие во вбросе, то рядом с вами представитель следственного управления – вы имеете возможность разобраться, принять правовое решение. И все, кто к этому процессу имеет отношение, с вашей стороны получат оценку. Если будет необходимо – будет возбуждено уголовное дело».

Председатель ЦИК Элла Памфилова была еще более решительна: «Отменяем», – сказала она.

Сам Малышев по-прежнему осторожен в высказываниях: «У нас есть видеозапись, но не с наших видеорегистраторов, а запись на телефон одного из наблюдателей, представителя партии ЛДПР, о попытке – или может быть даже вбросе – председателем этой участковой комиссии. Это большой участок, там 2 108 избирателей, проголосовало на 20 часов 939 избирателей».

Отметим, что на видео четко видно: женщина в светлом платье, озираясь, не менее 3 раз подходит к урне и либо передает другой даме, стоящей рядом, либо сама бросает в ящик пачки бланков.

То же самое проделывает еще один член УИК – мужчина в белой рубашке.

Но есть и второе видео, где та же дама еще два раза подбегает к урне и бросает туда пачки бумаг, а потом отбегает к столам и говорит: «Все успели». В это время третий сотрудник – мужчина в серой или голубой рубашке тоже приближается к ящику для голосования со стопкой листов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.09.19

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