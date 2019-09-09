В Крыму подведены предварительные итоги выборов в Госсовет

В Крыму подведены предварительные итоги выборов в Государственный совет второго созыва.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным на 7 утра местного времени, в выборах приняли участие немногим более 336 тысяч жителей республики, что составляет около 30% списочного состава избирателей.

В гонке партийных списков побеждает «Единая Россия» ее результат 54,04% от числа проголосовавших. В абсолютных цифрах за партию власти отдали голоса 191, 5 тыс избирателей.

На втором месте ЛДПР – 17,08%, на третьем КПФР – 8,11%.

«Справедливая Россия» набрала 4,18%, «Коммунисты России» – 4,04%.

В числе аутсайдеров оказались партия «Родина» – 2,81% и «Патриоты России» – 0,87%.

Симферополь, Лиана Макоба

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