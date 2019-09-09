Партия власти теряет абсолютное большинство в парламенте Севастополя

Партия «Единая Россия» теряет абсолютное большинство в Законодательном собрании Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным на 4 утра местного времени, за партию власти отдано 38,13% голосов. В абсолютных цифрах – 30 тысяч 586 человек.

На втором месте КПРФ – 18,92%. Незначительно отстала ЛДПР – 18,51%.

«Справедливая Россия» набрала 8,92%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 6,92%, «Коммунисты России» – 3,86%.

Для попадания в ЗакСо необходимо преодолеть 5%-ный барьер. Таким образом, в парламент при данном раскладе проходят 5 партий. По партийным спискам «Единая Россия» может рассчитывать на 6 мандатов. Еще столько же – по одномандатным округам. Итого 12 депутатов из 24. Даже если во фракцию «ЕдРа» вернется Татьяна Лобач, абсолютное большинство все равно не получается. В Заксобрании предыдущего созыва было 22 единоросса.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 09.09.19

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