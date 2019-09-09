В Крыму могут отменить итоги голосования на трех участках

В Крыму могут отменить итоги голосования на трех участках. Причина – вопиющие нарушения законодательства.

Как уже сообщал «Новый День», все началось со скандала в Октябрьском Красногвардейского района: на участке №815 зафиксирован вброс голосов. Процесс был снят на видео одним из наблюдателей. На место вызвали полицию, сегодня в помещение УИК никого не впускали, сотрудников УИК оттуда не выпускали.

Однако глава избирательной комиссии РК Михаил Малышев, походе, все еще надеется, что «обойдется»: признавая, что происходящее на видео «абсолютно очевидно», он наставивает, что нужно получить подтверждение официальных видеокамер, установленных на участке. И только после этого будет приниматься решение.

Аналогичная история произошла в селе Красноармейское Раздольненского района. Там сейчас тоже работают следователи.

Еще один скандал разразился в Железнодорожном районе Симферополя: на временном участке для голосующих не по месту регистрации. И там, якобы, перепутали бюллетени: дали избирателям, не живущим в крымской столице бланки для голосования на выборах в городской совет Симферополя.

В результате, итоги голосования на всех трех участках поставлены под сомнение.

К 16:00 9 сентября решение не принято.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.09.19

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