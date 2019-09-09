Таки да: в Крыму отменили результаты выборов в двух УИК

В Крыму принято решение отменить результаты выборов на двух участках. Еще по одному вердикт пока не вынесен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», результаты голосования аннулированы в Железнодорожном округе Симферополя, где иногородним избирателям выдали бюллетени для с именами кандидатов в горсовет крымской столицы, а также в селе Красноармейское Раздольненского района, где зафиксирован вброс.

А вот по участку в пгт Октябрьское Красногвардейского района решение до сих пор не принято: разбирательство все еще не закончено, хотя факт вброса зафиксирован на видео.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.09.19

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