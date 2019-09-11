В Крыму подростка унесло в море

В Крыму в море унесло подростка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло 10 сентября в половине шестого вечера в Керчи.
На пляже пансионата «Прибой» 22-летнитй парень решил искупаться в море, но стал тонуть. Ему на помощь бросился 15-летний брат. В итоге, старшего вытащили на берег очевидцы – парня удалось вернуть к жизни.
А подросток исчез. На место вызвали спасателей. Поиска мальчика продолжались до поздней ночи и продолжились сегодня утром. Но пока безрезультатно.
Отметим, что море у берегов Крыма штормит с конца прошлой недели. Однако люди все равно лезут в воду. И иногда это заканчивается трагедией.
Так, по данным ГУ МЧС РФ по РК, 10 сентября только в Феодосии погибли двое. Кроме того, в Керчи четвертые сутки ведется поиск мужчины, ушедшего купаться и не вернувшегося из воды. Поисковые работы ведутся и в прибрежных водах ЮБК.
C начала 2019 года в Крыму утонули 54 человека.
Керчь, Лиана Макоба
Керчь. Другие новости 11.09.19
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