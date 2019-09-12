Шторм в Крыму не утихает

В Крыму сохраняется ветреная погода.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, сегодня днем и в течение суток 13 сентября на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 метров в секунду.

Крымчан и туристов просят избегать плохо закрепленных наружных конструкций, не приближаться к крупным деревьям, не ходить под балконами и не купаться в море при сильном волнении.

Напомним, 10 сентября в Керчи унесло в море подростка – поиски мальчика продолжаются до сих пор.

Симферополь, Сентябрь, Лиана Макоба

Симферополь, Сентябрь. Другие новости 12.09.19

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