Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ, начатый предыдущим президентом Украины Петром Порошенко. Аналогичная ситуация отмечается с документами об участии в СНГ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последний раз страна денонсировала двусторонний документ в апреле. С тех пор уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ в Россию не поступали.

Всего двусторонняя договорно-правовая база насчитывает около 400 документов. К осени прошлого года, по данным МИД Украины, было расторгнуто 48 соглашений. Собирались денонсировать еще порядка 40, но эти планы пока не реализованы, сообщает «Коммерсант».

По данным российской стороны, на сегодняшний день денонсировано 49 двусторонних документов. Из них 30 – межправительственные, расторгнутые по инициативе Москвы, в том числе пакет, касающийся статуса и условий пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Еще 13 – уже не действующие межведомственные соглашения и договоры о межрегиональном сотрудничестве.

В перечне утративших силу документов есть такие, статус которых до конца неясен: Украна вроде бы заявляла о денонсации, но официальную ноту не присылала.

В то же время, по информации российского МИДа, продолжают работать соглашения об установлении дипломатических отношений, о правительственной связи, договоренности о функционировании культурных центров друг друга. Стороны взаимодействуют в юридических вопросах вроде реадмиссии, взаимной выдачи преступников и других.

Ни разу не ставились под сомнение двусторонние договоренности, касающиеся сотрудничества в сфере атомной энергетики: Украина по-прежнему поставляет свой природный уран в Россию для изготовления топлива для украинских АЭС, а также производит по лицензии АО ТВЭЛ часть комплектующих для украинских топливных сборок.

В МИД России предполагают, что пауза с денонсацией соглашений может быть связана с тем, что новая власть после назначения 29 августа правительства Алексея Гончарука слишком занята кадровыми вопросами. И дальнейшие шаги Киева в этом направлении определять вектор развития взаимоотношений двух стран:

«Если притормозят – это будет сигналом. Если выходить будут из устаревших документов, а такие есть, это одна история, – цитирует «Коммерсант» свой источник в МИДе. – Если примутся за знаковые вещи – другая, которая будет означать политический выбор».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 11.09.19

На Крымском мосту приступили к установке системы контроля и управления поездами. / В Крыму турист сорвался со скалы. / В Крыму подростка унесло в море. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»