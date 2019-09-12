Киев: Расторжение договоров с Россией и СНГ будет продолжено

Украина не останавливала процесс расторжения договоров с СНГ и Россией и собирается его продолжить.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в министерстве иностранных дел Украины.

Таким образом, не подтвердилась ранее прозвучавшая информация в украинских и российских СМИ.

Напомним, сообщалось, что Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ, начатый предыдущим президентом Украины Петром Порошенко. Аналогичная ситуация якобы отмечается с документами об участии в СНГ.

«Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы с РФ и СНГ в соответствии с современными национальными интересами Украины не прекращалась», – ответили в МИД Украины на соотвествующий запрос одного из украинских изданий.

В ведомстве подчеркнули, что приостановка процесса расторжения была связана с парламентскими выборами и перестановками в правительстве Украины.

«После завершения процесса формирования нового руководства всех причастных государственных учреждений, инвентаризация договорно-правовой базы с РФ и СНГ и прекращение действия тех соглашений, которые больше не отвечают интересам Украины, будет продолжена», – подчеркнули в МИД «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.09.19

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