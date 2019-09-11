В Севастополе могут объявить перевыборы по двум округам

В Севастополе могут объявить перевыборы в Законодательное собрание в двух округах, где победу одержали депутаты группы Чалого.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спикера парламента первого созыва Екатерину Алтабаеву планируется отправить от ЗакСо в Совет федерации. А победу экоактивиста от партии «Зеленых» Вячеслава Горелова собираются оспорить, отменив результаты голосования.

Список «Единой России» в Севастополе возглавляли замкомфлота России Александр Витко, экс-спикер ЗакСо Екатерина Алтабаева и депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Алтабева получила право на мандат как мажоритарщик. Витко намерен отказаться от места в парламенте. А Саблину деваться некуда: после скромных результатов в Севастополе у него нет шансов переизбраться в Госдуму по московскому округу, пишут «Примечания», предполагая, что Саблин попытается сенатором от севастопольского парламента.

Еще один претендент на сенаторское кресло – предприниматель Сергей Лисейцев – один из спонсоров кампании «ЕР».

Однако после того, как в Севастополь прилетел генеральный секретарь «Единой России» Андрей Турчак, появилась информация, что в Сенат уйдет Алтабаева, а Саблину придется выбирать между Госдумой и севастопольским ЗакСо.

В округе №2, где победила Алтабаева, придется проводить перевыборы.

Кроме того, могут быть отменены итоги голосования в округе №3, где представитель партии власти Инна Гончарова поиграла «зеленому» Вячеславу Горелову. Тут поводом для перевыборов может стать история с еще одним кандидатом – Ольгой Дроновой, которую сняли с выборов из-за исправлений в подписных листах, но решение не вступило в законную силу, и Дронова в выборах участие приняла. Если вердикт об ее снятии все-таки будет признан легитимным, результаты голосования отменят и объявят перевыборы. Единороссы считают, что второй раз они округ не упустят.

Севастополь, Лиана Макоба

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