Крымский ученый обнаружил космического пришельца и совершил открытие мирового масштаба

Крымский астроном впервые за всю историю зафиксированных наблюдений открыл межзвездную комету, прилетевшую в Солнечную систему из других звездных систем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открытие Геннадия Борисова из поселка Научного Бахчисарайского района Крыма подтвердил Центр малых планет Международного астрономического союза. Комета получила порядковый номер, а также имя – C/2019 Q4 (Borisov).

«Обнаружена комета была в ночь на 30 августа 2019 года, и утром этого же дня я отправил свои наблюдения в США в Центр малых планет. Это был специальный рапорт-отчет с точной астрометрией, – цитирует астронома ТАСС. – Информация об этом была размещена в международной странице подтверждения околоземных объектов. За 12 дней мое открытие об уникальности объекта подтвердили около 30 обсерваторий в мире. Когда уточнилась орбита, я получил вчера вечером подтверждение из Центра малых планет из Гарварда об открытии».

Диаметр небесного тела составляет примерно 20 км, оно движется со скоростью около 30 км/с. Борисов заметил пришельца на границе созвездий Рыси и Рака.

По словам ученого, комету можно будет наблюдать в конце года в Южном полушарии.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.09.19

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