Астроном-любитель из Крыма открыл еще одну комету

Астроном-любитель из Крыма открыл в Солнечной системе новую комету. Это уже девятый звездный объект, обнаруженный Геннадием Борисовым из поселка Научный Бахчисарайского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комета относится к 19-19,5 звездной величине. Сейчас она находится на границе созвездий Ориона и Близнецов и через несколько дней войдет в Близнецы. Астроном заметил ее в начале ноября: «Я только-только получил циркуляр из Центра малых планет Международного астрономического союза, – цитирует Борисова ТАСС. – Это не межзвездная комета, а обычная, которая является объектом нашей Солнечной системы. Она получила наименование C2019V1 (Borisov). Это состоявшееся, подтвержденное открытие».

Сейчас наблюдения временно прекращены из-за полнолуния. Возобновить их планируется с 17 ноября – необходимо уточнить элементы орбиты кометы.

Как уже сообщал «Новый День», 30 августа Борисов открыл межзвездную комету, прилетевшую в Солнечную систему из других звездных систем.

«В ходе наблюдений выяснилось, что ядро кометы имеет наибольший размер где-то между 1,4 и 6,6 км. Эта оценка может изменяться, поскольку газовая часть ядра велика и под действием солнечных лучей она интенсивно испаряется, – описывает этот небесный объект «Популярная механика». – Оказалось, что хвост кометы явно содержит цианид – ион синильной кислоты CN+. О его количестве ученые не сообщают, но подчеркивают, что комета не подлетит к Земле – ближайшая к нам точка ее пути находится в районе орбиты Марса».

«Как фотограф на гоночной трассе, пытающийся запечатлеть быстро бегущую лошадь в дерби, 12 октября 2019 года «Хаббл» сделал серию снимков кометы, которая мчалась со скоростью свыше 170 тыс км/ч, – сообщили в NASA. – «Хаббл» предоставил самое точное на сегодняшний день изображение кометы Борисова, запечатлев яркое облако пыли, сконцентрированное вокруг невидимого ядра, которое слишком мало, чтобы его мог увидеть телескоп. Комета была на расстоянии порядка 420 миллионов километров от Земли, когда «Хаббл» сделал снимок».

7 декабря 2019 года комета 2I/Borisov приблизится к Солнцу на расстояние в две астрономические единицы. А следующую серию снимков с помощью «Хаббла» планируется сделать в январе.

Симферополь, Лиана Макоба

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