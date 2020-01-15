Ученые выяснили, как Марс превратился из теплой влажной планеты в пустыню

Ученые пришли к выводу, что когда-то Марс был вполне пригоден для жизни, там было тепло, имелись богатые запасы воды, присутствовала плотная атмосфера. Однако около 3,5 млрд лет назад по какой-то причине планета потеряла большую часть атмосферы. В результате практически вся вода улетучилась в космос. Если бы вода сейчас была на поверхности Марса, она бы мгновенно испарилась, пишет журнал Science.

Исследователи пояснили, что оказавшиеся в верхних слоях атмосферы молекулы воды под воздействием солнечного света расщепляются на водород и кислород, которые затем переходят из разреженной атмосферы Марса в космос. Новое исследование показало, что наибольшая концентрация водяного пара находится именно в верхних слоях атмосферы Красной планеты. Это означает, что Марс теряет воду быстрее, чем ожидалось.

Ученые использовали данные, полученные орбитальным аппаратом ExoMars, который эксплуатируется Европейским космическим агентством и Роскосмосом. Максимальная концентрация пара была зафиксирована приблизительно в 50 милях от поверхности планеты. Полученные данные свидетельствуют, что в этих слоях атмосферы концентрация воды в 10-100 раз превышают ту, что должна позволить температура газов в атмосфере.

Ускоренная потеря воды планетой происходит во время теплых сезонов, а также во время нередких пылевых бурь, считают ученые. Переход от теплого влажного климата к холодной сухой пустыне, по-видимому, начался на Марсе миллиарды лет назад, полагают исследователи.

На сегодняшний день основные запасы воды находятся в виде льда на полярных шапках планеты. Впрочем, ученые уверены, что лед присутствует и в средних широтах, будучи скрыт тонким слоем пыли. «Чем больше мы ищем приповерхностный лед, тем больше находим», – сказал заместитель научного руководителя проекта Mars Reconnaissance Orbiter Лесли Тамппари. Он также отметил, что изучение Марса с одновременным использованием нескольких аппаратов, позволяет узнать больше о залежах льда на этой планете.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.01.20

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