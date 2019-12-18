Новые российские сплавы удешевят доставку грузов в космос

В Самарском университете открыли метод производства деталей для аэрокосмической техники из сплавов последнего поколения – алюминий-магний-скандиевых (Al-Mg-Sc). Это позволит снизить массу и увеличить грузоподъемность самолетов и ракет-носителей. О результатах исследований рассказали в пресс-службе вуза.

Перспективные сплавы были созданы во Всероссийском институте авиационных материалов (ВИАМ). Ученые Самарского университета совместно с коллегами из ВИАМ занялись механическими и коррозионными свойствами новых материалов, а также исследованием режимов их прокатки, термической обработки и сварки.

По словам ученых, разработка ВИАМ выгодно отличается от зарубежных аналогов, превосходя их по прочностным характеристикам и текучести, в том числе благодаря специальным режимам прокатки и термообработки. Благодаря новым сплавам конструкции смогут сбросить в весе приблизительно 20%. При нынешней стоимости отправки одного килограмма груза в несколько сот тысяч рублей, экономия очевидна.

По словам доцента кафедры обработки металлов давлением Самарского университета Ярослава Ерисова, новые материалы в ряде случаев дают больший эффект, чем использование каких-то конструктивных решений, передает РИА «Новости». Новые материалы, разработанные специалистами ВИАМ и самарскими учеными весьма перспективны для судостроения, а также при создании транспортных средств, требующих повышенной прочности в сочетании с малой массой.

Самара, Иван Гридин

Самара. Другие новости 18.12.19

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