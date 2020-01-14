Ученые рассказали о технологиях для полета к гигантским ледяным планетам

Американские планетологи спроектировали гипотетический полет на одну из гигантских ледяных планет Солнечной системы. Они определили параметры корабля для Миссии к Урану или Нептуну, приняв во внимание самые инновационные технологии, сообщает пресс-служба Смитсоновского университета.

По словам старшего научного сотрудника Лаборатории реактивного движения и Калифорнийского технологического института в Пасадене Марка Хофштадтера (Mark Hofstadter), он вместе с коллегами подумал над технологиями, которые действительно помогут расширить горизонты, а также заверил, что они появятся уже через 10 лет.

В первую очередь ученые делают ставку на вес и габариты аппаратуры, что позволяет экономить пространство на корабле, а также брать в полет больше полезной нагрузки. «Ракета может вывести в космос определенную массу. Поэтому каждый сэкономленный килограмм конструкции позволяет поставить дополнительные научные приборы», пояснил Хофштадтер.

В космических кораблях будущего начнут применять новый двигатель – электрическую силовую установку на радиоизотопах (ЭСУР). Энергию для движения корабль с электрической установкой получает в результате радиоактивного распада плутония, так как энергии от солнечных батарей в таком полете недостаточно. Такие энергетические установки уже были опробованы и хорошо себя зарекомендовали. Ими были оснащены «Вояджер 1», «Вояджер 2», «Кассини» и «Нью Хорайзонс».

В ионном двигателе топливом является ксенон. За счет электрического поля ионы ксенона ускоряются, выходят потоком из корабля, ускоряя его. Такими силовыми установками были оборудованы аппараты «Дип Спейс 1» и «Дон», однако энергию для ионизации ксенона они получали от солнечных батарей.

ЭСУР объединяет эти две установки и позволяет исследовать все районы гигантской ледовой системы: кольца, спутники, и даже окружающую их магнитосферу. «Мы можем лететь, куда захотим. Это дает нам замечательную свободу действий», – подчеркнул ученый. Кроме того, корабль с ЭСУР способен двигаться на малых скоростях, что невозможно при использовании стандартных двигателей химического сгорания. Это позволит сделать подробные снимки поверхности планет и их спутников.

На сегодняшний день ученым неизвестны точные орбиты и размеры спутников Урана. Корабли будущего позволят узнать больше об этой планете. Хофштадтер пояснил, что корабль с ЭСУР сможет приблизиться на максимально близкое расстояние к спутникам, так как без труда сможет корректировать свою орбиту.

Корабли будущего будут «умными», рассказал ученый. Они смогут корректировать орбиты самостоятельно, без связи с Землей, что немаловажно, так как задержка связи из-за громадного расстояния составляет порядка 5 часов. Они смогут лавировать, облетая неожиданные препятствия типа острых утесов и скал, а если он пропустит что-то интересное, у него будет достаточно топлива, чтобы сделать еще один проход.

Кроме того, корабль будущего сможет брать на борт спускаемые аппараты, например, для того чтобы сбросить их на поверхность спутников Урана.

Сейчас ученые надеются, что технологии будущего вдохновят НАСА на разработку предложения о полете к ледяным гигантам. «Это почти как глазурь на торте, – сказал Хофштадтер. – Мы говорили, что если применить новые технологии, можно сделать много нового, и это обеспечит большой научный успех», пишет ИноСМИ.ру.

Вашингтон, Иван Гридин

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