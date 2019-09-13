В Россию в рамках обмена с Украиной вернулись четверо севастопольцев

Четыре жителя Севастополя вернулись на родину после обмена арестованными и осужденными между Россией и Украиной. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Белик, но имена вернувшихся он не назвал. По мнению парламентария, к ним пока не следует привлекать излишнее внимание.

«В списки на обмен попали четыре севастопольца, – цитирует депутата ТАСС. – Сейчас они находятся на материке и готовятся прибыть в Севастополь».

Накануне в рамках обмена в Донецкую народную республику вернулся бывший ополченец, зенитчик Владимир Цемах, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на его дочь. Он был в числе 35 человек, которых Россия получила в рамках обмена заключенными с Украиной. Цемах был похищен украинскими спецслужбами в городе Снежное в конце июня этого года и вывезен на территорию, контролируемую киевским режимом. Ранее Международная следственная группа в Нидерландах по расследованию крушения малазийского Боинга в небе над Донбассом считала Цемаха свидетелем по этому делу, однако 11 сентября переквалифицировала его статус из свидетеля в подозреваемые.

Напомним, 7 сентября Москва и Киев обменялись удерживаемыми лицами по схеме «35 на 35»: на Украину вернулись 35 ее граждан, в Россию – 12 россиян, один гражданин Молдовы и 22 гражданина Украины, обвиненных на родине в госизмене.

Стоит отметить, что в последний момент без объяснения причин был снят с обмена россиянин Руслан Гаджиев. В то же время на Украину вернулись режиссер Олег Сенцов, осужденный за подготовку терактов в Крыму, и украинские моряки, задержанные за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 12.09.19

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