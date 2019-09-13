Тот же спикер, те же депутаты – Госсовет Крыма демонстрирует «семейную стабильность»

Крымское отделение партии «Единая Россия» определилось с кандидатурой спикера Госсовета. По мнению местных единороссов, этот пост должен сохранить Владимир Константинов – соответствующие документы уже отправлены на согласование в Москву.

Как уже сообщал «Новый День», на выборах в Госсовет второго созыва 8 сентября партия власти набрала 54,7%, кроме того ее представители победили во всех одномандатных округах. Мажоритарщики займут 25 мест из 60, полученных ЕР по итогам голосования. Еще 35 мандатов будут распределены в соответствии со списком, зарегистрированным в ходе избирательной кампании.

Напомним, первая десятка выглядела следующим образом:

1. Сергей Аксенов – глава Республики Крым, председатель Совета министров РК;

2. Владимир Константинов – председатель Государственного Совета Республики Крым. Секретарь Крымского регионального отделения партии «Единая Россия»;

3. Сергей Цеков – член Совета Федерации РФ от законодательного органа государственной власти Республики Крым (Госсовета);

4. Лариса Георгиади – депутат Государственного Совета Республики Крым, директор частного общеобразовательного учреждения «Крымская республиканская гимназия-школа-сад «Консоль»

5. Наталья Яцышина – студентка Академии биоресурсов и природопользовании Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, член Молодёжного парламента при Государственном Совете Республики Крым;

6. Валерий Хаситошвили – депутат Государственного Совета Республики Крым, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Грузия»;

7. Александр Шувалов – председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов;

8. Любовь Куденко – генеральный директор ООО «Симферопольское производственное объединение КРЫМПЛАСТ»;

9. Чингиз Якубов – ректор Крымского инженерно-педагогического университета, член Совета крымско-татарского народа при главе Республики Крым;

10. Ефим Фикс – первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым, председатель комитета Госсовета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

Поскольку Сергей Аксенов от мандата отказался, в Госсовет должны пройти следующие 35 человек, заканчивая Галиной Коноваленко, занимавшей в списке 36 место.

Таким образом, депутатские кресла сохранили отец и сестра жены Сергея Аксенова Валерий Аксенов и Евгения Добрыня, продолжит заседать в Госсовете жена соратника Аксенова по «Русскому единству», ныне вице-премьера РК Дмитрия Полонского Ольга Виноградова, бизнес-партнеры семьи Аксеновых Сергей Бородкин и Николай Высоцкий. Представительным будет и пул соратников Константинова.

Кроме того, возвращается в крымскую власть экс вице-премьер Крыма Николай Янаки.

Первое заседание Госсовета второго созыва состоится на следующей неделе.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.09.19

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