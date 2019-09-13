Пятница, 13-е: депутатам ЗакСо Севастополя вручили удостоверения

В Севастополе вручили удостоверения депутатам Законодательного собрания.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», городской парламент состоит из 24 человек.
В предыдущем созыве 22 мандата принадлежало представителям «Единой России».
По итогам выборов 8 сентября 2019 года единороссы получили лишь 14 мандатов. В ЗакСо прошли:
- Екатерина Алтабаева
- Михаил Брицын
- Екатерина Бубнова
- Евгений Зубарев
- Василий Зубенко
- Вячеслав Камзолов
- Алексей Климов
- Сергей Колбин
- Сергей Лисейцев
- Инга Матяж
- Владимир Немцев
- Антон Пархоменко
- Михаил Чалый
- Татьяна Щербакова
Три человека будут представлять КПРФ:
- Сергей Борисов
- Роман Кияшко
- Василий Пархоменко
Три человека будут представлять ЛДПР:
- Артём Гордиенко
- Илья Журавлёв
- Андрей Куринов
Еще 4 мандата распределили следующим образом:
- Вячеслав Горелов (партия «Зеленые»)
- Евгений Дубовик («Справедливая Россия»)
- Елена Плотова (Партия пенсионеров за социальную справедливость)
- Татьяна Лобач (самовыдвиженец).
Первое заседание Законодательного собрания Севастополя второго созыва назначено на 14 сентября.
Севастополь, Илья Пелехов
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