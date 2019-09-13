Пятница, 13-е: депутатам ЗакСо Севастополя вручили удостоверения

В Севастополе вручили удостоверения депутатам Законодательного собрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городской парламент состоит из 24 человек.

В предыдущем созыве 22 мандата принадлежало представителям «Единой России».

По итогам выборов 8 сентября 2019 года единороссы получили лишь 14 мандатов. В ЗакСо прошли:

Екатерина Алтабаева

Михаил Брицын

Екатерина Бубнова

Евгений Зубарев

Василий Зубенко

Вячеслав Камзолов

Алексей Климов

Сергей Колбин

Сергей Лисейцев

Инга Матяж

Владимир Немцев

Антон Пархоменко

Михаил Чалый

Татьяна Щербакова

Три человека будут представлять КПРФ:

Сергей Борисов

Роман Кияшко

Василий Пархоменко

Три человека будут представлять ЛДПР:

Артём Гордиенко

Илья Журавлёв

Андрей Куринов

Еще 4 мандата распределили следующим образом:

Вячеслав Горелов (партия «Зеленые»)

Евгений Дубовик («Справедливая Россия»)

Елена Плотова (Партия пенсионеров за социальную справедливость)

Татьяна Лобач (самовыдвиженец).

Первое заседание Законодательного собрания Севастополя второго созыва назначено на 14 сентября.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 13.09.19

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