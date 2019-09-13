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Пятница, 13 сентября 2019, 22:43 мск

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Пятница, 13-е: депутатам ЗакСо Севастополя вручили удостоверения

В Севастополе вручили удостоверения депутатам Законодательного собрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городской парламент состоит из 24 человек.

В предыдущем созыве 22 мандата принадлежало представителям «Единой России».

По итогам выборов 8 сентября 2019 года единороссы получили лишь 14 мандатов. В ЗакСо прошли:

  • Екатерина Алтабаева
  • Михаил Брицын
  • Екатерина Бубнова
  • Евгений Зубарев
  • Василий Зубенко
  • Вячеслав Камзолов
  • Алексей Климов
  • Сергей Колбин
  • Сергей Лисейцев
  • Инга Матяж
  • Владимир Немцев
  • Антон Пархоменко
  • Михаил Чалый
  • Татьяна Щербакова

Три человека будут представлять КПРФ:

  • Сергей Борисов
  • Роман Кияшко
  • Василий Пархоменко

Три человека будут представлять ЛДПР:

  • Артём Гордиенко
  • Илья Журавлёв
  • Андрей Куринов

Еще 4 мандата распределили следующим образом:

  • Вячеслав Горелов (партия «Зеленые»)
  • Евгений Дубовик («Справедливая Россия»)
  • Елена Плотова (Партия пенсионеров за социальную справедливость)
  • Татьяна Лобач (самовыдвиженец).

Первое заседание Законодательного собрания Севастополя второго созыва назначено на 14 сентября.

Севастополь, Илья Пелехов

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