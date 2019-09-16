Руководитель администрации Путина пять раз проигнорировал главу офиса Зеленского

Руководитель администрации президента России Антон Вайно не отвечает на настойчивые звонки главы Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Богдан рассказал в интервью журналистам украинского филиала радиостанции «Би-Би-Си».

«Я набирал своего визави, звонил ему раз пять, но он в августе был в отпуске. В сентябре его секретари ответили, что он пока не имеет полномочий со мной говорить», – пожаловался глава Офиса Зеленского.

Богдан отметил, что не звонил другим российским чиновникам, так как этого не предполагает протокол.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский оказался удачливее своего подчинённого – ему трижды удалось дозвониться до президента РФ Владимира Путина.

Симферополь, Валентин Карамазов

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