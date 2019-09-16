Администрация Зеленского: В нашу партию попали сумасшедшие люди

В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» полно случайных людей, в том числе, сумасшедших.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал журналистам «Би-Би-Си» глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Корреспондент заметил Богдану, что депутаты Верховной Рады от фракции «Слуга народа» жалуются на то, что чиновники администрации Зеленского держат их за «ручных зверьков», полностью лишая собственной политической позиции по любому вопросу.

«Никогда ни одна партия в Украине не формировала такой список. Конечно, там разные люди. Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, там есть свадебные фотографы. Там разные люди. Часть нашей работы – это формировать из них команду...

Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует зверьком – что мы можем сделать», – развёл руками Богдан.

Напомним, в этом же интервью глава Офиса Зеленского пожаловался, что руководитель администрации президента России Антон Вайно упорно не отвечает на его звонки.

Симферополь, Валентин Карамазов

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