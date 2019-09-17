Суд Одессы запретил использовать животных в цирке

Окружной административный суд Одессы запретил использовать животных на представлениях в городском цирке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

Подчёркивается, что для Украины это решение является судебным прецедентом.

С жалобой на неприспособленность местного цирка для содержания животных в гуманных условиях ранее обратились в суд зоозащитники.

«После четырехчасового заседания Одесский окружной административный суд удовлетворил иск полностью. Зоозащитники и экоинспекторы говорят, что такое решение стало первым в стране и видят в этом значительный прогресс в «свержении устаревшей цирковой системы». После того, как решение суда вступит в силу, в представлениях одесского цирка смогут участвовать только люди», – говорится в распространённом экоактивистами заявлении.

Сообщается, что во время заседания коммерческий директор Одесского цирка требовал прекращения расмотрения дела до окончания решения по предыдущему иску в другой судебной инстанции, где, по мнению наблюдателей, представитель цирка рассчитывал на иной вердикт. Однако судья отказала в ходатайстве.

Между тем, простые работники выражают опасение, что совсем останутся без рабочих мест, так как, по их мнению, кто-то решил совсем закрыть цирк в Одессе.

Как сообщал «Новый День», 41% россиян уверены, что использовать в цирке животных на потеху публике не гуманно. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.09.19

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