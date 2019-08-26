Почти половина россиян не хотят видеть животных в цирке

Больше половины россиян считают, что в цирке обязательно должны выступать животные. 41% напротив, уверены, что использовать братьев наших меньших на потеху публике не гуманно. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Абсолютное большинство россиян когда-либо бывали в цирке (88%). Больше всего гражданам там нравятся выступления клоунов (24%), животных (24%) и акробатов (18%). 53% россиян считают, что в цирке обязательно должны быть выступления с животными, а 41% – что можно обойтись и без них.

11% респондентов говорят, что им не нравится дрессура цирковых животных. 9% уверены, что в цирке с четвероногими артистами обращаются жестоко. 5% раздражает антисанитария и грязь, еще по 4% недовольны тем, что животных содержат в неволе и в плохих условиях.

Большинство опрошенных (54%) затруднились ответить на вопрос: «Как Вы считаете, какие страны сейчас являются лучшими в цирковом искусстве?». Треть выразили мнение, что лучшим является российский цирк. Далее идут Китай (19%), Франция (11%), Америка (3%) и Канада (3%).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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