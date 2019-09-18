В Ялте задержали высокопоставленных сотрудников полиции, а так же их подельников, организовавших канал нелегальной миграции и легализации иностранных граждан на территории России.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ СК РФ по Крыму и Севастополю, организатором преступной группы выступил начальник отдела по вопросам гражданства ялтинского УМВД России. К реализации плана он привлек своих непосредственных подчиненных – заместителя, начальника отделения по вопросам миграции отдела полиции №3 «Массандровский», а также трех местных жителей, выступавших в роли посредников при получении и передаче взяток от лиц, обратившихся за ускоренным и беспрепятственным оформлением гражданства РФ.

В ходе спецмероприятий проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемых, изъята вся необходимая документация, представляющая интерес для следствия.

В настоящее время в Главном следственном управлении проходят допросы фигурантов уголовного дела. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.09.19

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