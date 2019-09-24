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Вторник, 24 сентября 2019, 11:37 мск

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Следователи нашли новые эпизоды в громком деле сотрудников полиции в Ялте

Следователи выявили новые эпизоды преступной деятельности высокопоставленных сотрудников полиции в Ялте, ранее задержанных за организацию канала нелегальной миграции и легализации иностранцев на территории России. Об этом сообщает Главное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, по новым эпизодам возбуждены три уголовных дела по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки), ч. 3 ст. 33, ч. 5 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве) Уголовного кодекса РФ. «Всем фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях», – отметили в СКР.

Как сообщал «Новый День», высокопоставленные сотрудники ялтинской полиции и их подельники были задержаны в ночь на 18 сентября. Согласно данным следствия, организатором преступной группы выступил начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по Ялте. К реализации плана он привлек своих непосредственных подчиненных – заместителя, начальника отделения по вопросам миграции отдела полиции №3 «Массандровский», а также трех местных жителей, выступавших в роли посредников при получении и передаче взяток от лиц, обратившихся за ускоренным и беспрепятственным оформлением гражданства РФ.

Пятеро фигурантов дела заключены под арест. В отношении шестого обвиняемого с учетом обстоятельств избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование дела продолжается.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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