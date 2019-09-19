Спасатели ищут серфингиста, пропавшего у берегов Крыма

У побережья Крыма пропал серфингист, сообщает республиканское МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 18 сентября в районе Коровьей бухты, неподалеку от села Курортное Ленинского района, которое расположено на берегу Азовского моря.

Очевидцы рассказали, что два человека катались на серфинге и перевернулись, один выплыл на берег, а другого унесло в море. К поискам пропавшего, в том числе, привлечены сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и частный катер.

Как сообщал «Новый День», в начале сентября в Крыму во время сильного шторма погибли 6 человек.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 19.09.19

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