В правительстве России нашли оригинальный способ поднять Крым

В правительстве России нашли оригинальный способ помочь Крыму, считает глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Как уже сообщал «Новый День», Минздрав РФ определил дозу алкоголя, которую можно употреблять ежедневно без ущерба для здоровья. В ведомстве заявили, что пять дней в неделю женщины могут без последствий пить 200 мл вина, мужчины 300 мл. Безопасная пивная доза (крепость 4,5%) – 600 мл для женщин, 900 мл для мужчин. По мнению Дробиза заявление Минздрава носит политический характер:

«Видимо, Минздрав трезвеет, и что-то его заставило признать сам факт и озвучить эти цифры. С позиции Всемирной организации здравоохранения, винодельческая продукция признана медиками более полезной (чем пиво – прим. НД), но за последние 65 лет потребление вина в мире не выросло. А вот потребление пива выросло в четыре раза. И фактически мир сегодня пивной. Да и Россия – пивная страна уже 12 лет, – цитирует эксперта НСН. – Я думаю, что это прежде всего связано с тем, что государство видит необходимость перевода населения на винодельческую продукцию для того, чтобы поднять Крым».

Добавим: наркологи считают, что безопасных доз алкоголя для здоровья человека не существует.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.09.19

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