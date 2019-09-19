Минздрав России рассчитал ежедневную безопасную норму алкоголя

Специалисты Минздрава определили дозу алкоголя, которую можно употреблять ежедневно без ущерба для здоровья.

Согласно рекомендациям, для женщин безопасными считаются не более двух стандартных порций в день, для мужчин – не более трех стандартных порций. Одной стандартной порцией эксперты министерства признали 10 граммов чистого алкоголя, что соответствует 100 миллилитрам вина крепостью 12% и 300 миллилитрам пива крепостью 4,5%.

Исходя из этого, для женщин незначительный риск для здоровья будет вызывать 200 миллилитров вина и 600 миллилитров пива, а для мужчин – 300 миллилитров вина и 900 миллилитров пива, передает РИА «Новости» со ссылкой на рекомендации экспертов Минздрава РФ.

При этом, подчеркивают специалисты, в течение недели следует два дня вообще не употреблять спиртное, чтобы избежать получения серьезного вреда для здоровья.

В Минздраве также отметили, что даже маленькие дозы алкоголя могут нанести вред, если «выпивка состоялась не в то время или не в том месте».

Кроме того, специалисты обратили внимание на крайнюю нежелательность употребления алкоголя при беременности или управлении автомобилем.

Согласно результатам майского опроса ВЦИОМ, за последний год количество выпивающих жителей России выросло на 7%. Если в 2018 году о полном отказе от алкоголя заявляли 40% респондентов, то в 2019-м – лишь 33%. При этом 67% россиян признались, что выпивают время от времени. В прошлом году о периодическом употреблении алкогольных напитков говорили 57% опрошенных.

Больше четверти россиян (27%) заявили, что употребляют спиртное реже раза в месяц. 18% признались, что выпивают два-три раза в месяц, 16% – раз в месяц, а 6% пьют спиртное несколько раз в неделю.

На прошлой неделе Минздрав анонсировал повышение возраста продажи крепкого алкоголя. В ведомстве надеются, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года, будет принят в ближайшее время. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.09.19

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