«Лучше совсем не пить», – Минздрав оценил рекомендации своих же экспертов о допустимой порции алкоголя

Главный внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина прокомментировала появившуюся в СМИ информацию со ссылкой на экспертов главного медицинского ведомства страны о безопасной дозе алкоголя для мужчин и женщин.

Специалист заявила, что не опасной для здоровья дозы спиртного не существует. По ее словам, алкогольные напитки лучше не пить совсем. Драпкина призвала россиян не верить подобным материалам в СМИ, передает «Интерфакс».

С ней согласился главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Эксперт назвал ранее озвученные «безопасные» порции алкоголя нереальными. «У нас есть маркер (анализ) хронического злоупотребления алкоголем, уверяю, при таком употреблении алкоголя мы через месяц у этого человека получим соответствующие показатели злоупотребления», – заявил Брюн. По его словам, допустимая доза спиртного – это ноль.

Ранее сегодня РИА «Новости» со ссылкой на экспертов Минздрава сообщило, что безопасная ежедневная порция алкоголя для женщин составляет порядка 200 мл вина, а для мужчин – около 900 мл пива. Отмечалось, что стандартной считается порция чистого алкоголя в 10 граммов. В день женщина может употребить не более двух стандартных доз алкоголя, мужчина – не более трех.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.09.19

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