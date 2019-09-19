Украины ради: посол Зеленского в Сербии призвал мировое сообщество развалить Россию

Международное сообщество должно объединиться, чтобы дезинтегрировать Российскую Федерацию. Иначе Украина никогда не решит своих проблем, которые возникли исключительно по вине Москвы. Заодно Запад и даже Китай смогут существовать спокойно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своей статье под названием «Единственный способ справиться с Россией» написал для украинского издания «Цензор.нет» посол Украины в Сербии Александр Александрович.

«Дезинтеграция России должна стать стратегической политикой международного сообщества. Об этом свидетельствуют более пяти лет войны России против Украины и остального демократического мира.

Наши действия должны стать наступательными и иметь в качестве сознательной конечной цели распад Российской Федерации. Это – единственное эффективное долгосрочное решение, от которого выиграет подавляющее большинство стран», – приводит слова украинского дипломата Радио Business FM.

По его мнению, русским достаточно оставить только европейскую часть сегодняшей территории РФ, а также отобрать у них ядерное оружие.

«РФ в ее нынешних границах и с ее нынешними ресурсами никогда не способна стать нормальным цивилизованным государством. Зато Россия, уменьшенная до размеров ее нынешней европейской территории, лишенная оружия массового уничтожения и постоянного членства в Совете безопасности ООН, имеет все шансы стать ответственным региональным игроком, возможно даже стать членом ЕС и НАТО, мирно сосуществовать со своими соседями», – расписал посол план «умиротворения России».

Александрович подчеркнул, что воевать с Россией не обязательно – достаточно додавить её жёсткими и масштабными экономическими санкциями.

«Персональные санкции против высших руководителей с замораживанием активов и запретом на въезд; жесткие ограничения для энергетического, банковско-финансового и военно-технического секторов, запрет на продажу высоких технологий, обвал цен на нефть», – перечислил украинский дипломат «меры дезинтеграции».

Напоследок Александрович просит подключиться к «негласному союзу» США и ЕС даже Китай.

«Наступает время, когда последняя империя зла должна упасть», – провозгласил представитель Зеленского в Белграде.

Напомним, позиция посла Украины в Сербии кардинально расходится с предложением президента Франции Эмманюэля Макрона объединить в стратегический союз Европу и «великую Россию».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.09.19

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