Захарова предложила Киеву опасаться распада Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на призыв представителя Киева в Белграде – «развалить Россию».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», отповедь украинскому послу Захарова опубликовала на своей странице в Фейсбуке.

«Зачем по-остаповски призывать заграницу на помощь? Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны. Ни военных действий, ни санкций не было, наоборот, только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий.

А унитарная страна находится в процессе, который, по мнению её же журналиста Дмитрия Гордона, может привести к распаду государства, и «от Украины останутся несколько кусков».

Механику «распада Украины» Дмитрий Гордон год назад разобрал в деталях, и украинским послам стоило бы, прежде чем писать ересь, почитать хотя бы своих же авторов.

Но вместо работы над ошибками, киевская «дипломатия» опять ищет любимые грабли», – резюмировала представитель МИД РФ.

Напомним, накануне посол Украины в Сербии Александр Александрович заявил на страницах украинского издания, что международное сообщество должно объединиться для «дезинтеграции» Российской Федерации.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.09.19

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