По четвертому кругу: Госсовет Крыма выбрал председателя

Вновь избранные депутаты Государственного совета Крыма выбрали себе председателя. Как и предполагалось, пост спикера занял Владимир Константинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Константинов прошел в Госсовет по спискам партии «Единая Россия» – он занимал второе место после Сергея Аксенова. Партия набрала по итогам голосования 8 сентября 54,75% голосов от всех, пришедших на избирательные участки (явка составила 33,2%). Это обеспечило единороссам, шедшим по списку, 35 мест в парламенте.

После того как Аксенов отказался от мандата, Константинов стал в списке первым. Фракция «ЕР» внесла его кандидатуру на прост спикера Госсовета. ЛДПР и КПРФ своих представителей не предложили.

Сегодня на первом заседании крымского парламента в ходе тайного волеизъявления за Константинова проголосовали 74 депутата.

Напомним, в Госсовете Крыма работают 75 депутатов.

Владимир Андреевич Константинов родился 19 октября 1956 года в селе Владимировка (Республика Молдова). Окончил Симферопольский филиал Севастопольского приборостроительного института по специальности «промышленное и гражданское строительство».

Трудовую деятельность начал в сентябре 1973 года помощником машиниста камнерезной машины Альминского комбината строительных материалов треста «Крымстройдеталь» в Симферополе. В 1979 году после обучения в вузе трудился мастером в Крымском ремонтно-строительном управлении.

С 1981 работал в Крымском специализированном ремонтно-строительном управлении треста «Укрремстройматериалы», где прошел путь от мастера, производителя работ, главного инженера и до начальника предприятия. Владимир Константинов был одним из первых демократическим путем избранных руководителей симферопольского предприятия.

В 1991 году возглавил арендную фирму «Консоль» (в 1993 реорганизованную ООО фирма «Консоль ЛТД»).

С декабря 2001 года Константинов возглавлял корпорацию «Укрросбуд».

С марта 2010 года по март 2014 года являлся председателем Верховного Совета Автономной Республики Крым.

Зимой 2014 года Константинов заявлял, что в случае прихода к власти сил в Киеве, которые не будут приняты Крымом, Крым не исключает обращения за помощью к Москве.

С марта 2014 года – председатель Государственного Совета Республики Крым (Верховного Совета Автономной Республики Крым шестого созыва).

С 19 сентября 2014 года – председатель Государственного Совета Республики Крым первого созыва.

С 20 сентября 2019 года – председатель Государственного Совета Республики Крым второго созыва.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.09.19

«Попадают в зону сожжения»: астрологи и крымчане предсказали исход выборов главы Крыма. / В Крыму на территории престижной гостинцы лошадь покалечила ребенка. / Захарова предложила Киеву опасаться распада Украины. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»