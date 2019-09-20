Киев заявил о развале «идеологии и механизма» антироссийских санкций

Антироссийские санкции как единый идеологический и экономический механизм давления Запада на Кремль – разваливаются.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в статье для киевского издания «Европейская правда» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его мнению, санкции против России деградируют по вине отдельных «несознательных» европейских лидеров и организаций.

«Санкции – это целостный механизм. Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки... Это тоже вопрос санкций...

Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций – все это провалы, распад, отпадение кусочков большого санкционного механизма. Все это – деградация санкций», – приводит ТАСС слова Пристайко.

Но самое страшное, по мнению главы украинской дипломатии, это не столько отказ от усиления экономического давления, сколько наметившееся разрушение антироссийской идеологии.

Механическое продление каждые полгода ограничительных мер уже никак не влияет на рост пророссийских настроений в отдельных западных странах, сетует министр.

«Мы говорим: возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться», – опечален Пристайко.

«Это постепенное снятие санкций за постепенное продвижение в исполнении минских договоренностей. Эта идея действительно выдвигается нашими западными партнерами, и нам она не нравится», – негодует глава МИД Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.09.19

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