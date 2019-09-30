Прибалтика и Грузия поддержали бойкот ПАСЕ Киевом

Делегации Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии отказались принимать участие в открытии сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», решение было принято в знак «солидарности с Украиной» после консультаций с делегацией «Незалежной».

Кроме того, по итогам встречи было принято решение, что делегации Украины, Грузии и прибалтийских стран не будут принимать участие в мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы.

«Отдельное спасибо Грузии, делегация которой уже поддержала решение Украины не принимать участие в официальных мероприятиях этой сессии», – написал у себя в Фейсбуке украинский националист и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Напомним, ранее Украина демонстративно отказалась отправлять свою делегацию на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

В Киеве заявляли, что намерены провести консультации для выработки плана по «возвращению доверия к ПАСЕ» в связи с игнорированием этой международной организацией «интересов Украины».

Однако в последний момент Украина всё-таки отправила делегацию на сессию ПАСЕ, чтобы уже на месте устраивать политические демарши.

Возмущение Киева вызвано решением Парламентской ассамблеи Совета Европы полностью восстановить права российской делегации в этой организации. РФ была лишена права голоса из-за конфликта в Донбассе и присоединения Крыма к России.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.09.19

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