Польша присоединилась к бойкоту мероприятий ПАСЕ

Польская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы присоединилась к бойкоту празднования 70-летия ПАСЕ «в знак солидарности с Украиной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке сообщил украинский националист и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«Делегация Польши также бойкотирует празднование 70-летия Совета Европы. Это уже шестая страна. Работаем дальше», – ликует Гончаренко.

Напомним, ранее к бойкоту ПАСЕ в знак протеста против возвращения России полноправного членства в Ассамблее присоединились три прибалтийские страны и Грузия.

Как сообщал «Новый День», президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Морис Паскье уже выразила удивление и разочарование действиями Киева, отказавшегося представить полномочия украинской делегации на открытии очередной сессии организации.

Возмущение Киева вызвано решением ПАСЕ полностью восстановить права российской делегации в этой организации. РФ была лишена права голоса из-за конфликта в Донбассе и присоединения Крыма к России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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