Украина объявила бойкот ПАСЕ

Украина демонстративно отказалась отправлять свою делегацию на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

В Киеве намерены провести консультации для выработки плана по «возвращению доверия к ПАСЕ» в связи с игнорированием этой международной организацией «интересов Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

«Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием её интересов, Украина пока воздержится от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ»,– написал Яременко.

По его словам, это решение поддержано большинством фракций украинского парламента.

Напомним, возмущение Украины вызвано недавним решением Парламентской ассамблеи Совета Европы полностью восстановить права российской делегации в этой организации. РФ была лишена права голоса из-за конфликта в Донбассе и присоединения Крыма к России.

Позже Москва отказалась платить взносы на функционирование ПАСЕ и отозвала российскую делегацию.

Между тем, демарш Яременко противоречит его предыдущим заявлениям.

Ранее он говорил, что Украина сожалеет о решении ПАСЕ вернуть РФ в организацию, но прекращает бороться за изгнание российской делегации, а представители Киева сосредоточатся на других повестках, чтобы продвигать «интересы Украины».

Что послужило внезапному ужесточению позиции украинского парламента – неизвестно.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.09.19

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