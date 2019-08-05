Партия Зеленского признала возвращение России в ПАСЕ

Украина не будет отзывать своих представителей из Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с восстановлением в правах российской делегации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Богдан Ярёменко.

По его словам, Украина сожалеет о решении ПАСЕ вернуть РФ в организацию, но прекращает бороться за изгнание российской делегации. Представители Киева сосредоточатся на других повестках, чтобы продвигать «интересы Украины».

«Наша задача – не в исключении России, а предложение своих позиций, продвижение тех резолюций, которые отвечают интересам Украины. Мы на этом и сосредоточимся – это можно делать и с Россией, и без России», – ответил Ярёменко на упрёки в «сдаче позиций».

Кроме того, соратник Зеленского надеется на восстановление практически утраченного авторитета украинской делегации после множества неприглядных выходок её представителей в ПАСЕ.

«Значит, мы должны адаптироваться к ситуации и искать способ продвигать свои интересы. Наш интерес – не в исключении России, а в консолидации поддержки вокруг наших взглядов. Вот этим и занимаемся», – пообещал Ярёменко.

Напомним, Украина в знак протеста против восстановления России в ПАСЕ отозвала свою делегацию и успела перессориться с руководством организации и представителями ведущих европейских стран, обвиняя их в потакании Москве.

В частности, Киев отказал представителям Совета Европы в приглашении на выборы в Верховную Раду в качестве наблюдателей.

Симферополь, Валентин Карамазов

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