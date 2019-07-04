МИД Украины дал резкий ответ на ультиматум ПАСЕ

Министерство иностранных дел Украины заявило, что Верховная Рада не имеет обязательств перед Советом Европы – приглашать наблюдателей ПАСЕ на украинские парламентские выборы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила пресс-секретарь МИДа Екатерина Зеленко, комментируя жёсткое заявление главы ПАСЕ.

«В предыдущие годы между Верховной радой Украины и Парламентской ассамблеей Совета Европы существовали дружеские, партнёрские отношения, которые сегодня вряд ли можно так охарактеризовать», – отметила Зеленко и подчеркнула, что ранее, «когда было доверие и взаимное уважение», Верховная Рада приглашала наблюдателей ПАСЕ на выборы исключительно по доброй воле.

По её словам, сегодня ПАСЕ уже «утратила уважение» Украины.

Напомним, вчера глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье заявила, что власти Украины не имеют права отказывать наблюдателям ПАСЕ в участии в ближайших парламентских выборах 21 июля и обязаны направить в Брюссель соответствующие приглашения.

«Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под мониторинговым наблюдением Ассамблеи и обязана приглашать Ассамблею для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами», – цитирует Паскье сайт организации.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателям Парламентской ассамблеи Совета Европы участвовать во внеочередных парламентских выборах «Незалежной» 21 июля 2019 года.

Как и предполагалось, такое решение глава украинского парламента принял в отместку за полное восстановление в правах российской делегации в ПАСЕ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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