Глава ПАСЕ выдвинула Украине ультиматум

Власти Украины не имеют права отказывать наблюдателям ПАСЕ в участии в ближайших парламентских выборах 21 июля и обязаны направить в Брюссель соответсвующие приглашения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье.

«Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под мониторинговым наблюдением Ассамблеи и обязана приглашать Ассамблею для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами», – цитирует Паскье сайт организации.

Напомним, вчера председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателям Парламентской ассамблеи Совета Европы участвовать во внеочередных парламентских выборах «Незалежной» 21 июля 2019 года.

Как и предполагалось, такое решение глава украинского парламента принял в отместку за полное восстановление в правах российской делегации в ПАСЕ.

«Подписал письмо к президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилианы Мори Паскье об отзыве моего приглашения для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередных парламентских выборах. Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора – России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы – любым образом – не допустимо», – негодовал Парубий.

Напомним, ранее Украина отказывала российским членам БДИПЧ ЕС в участии в качестве наблюдателей на выборах президента. Данный отказ послужил поводом к заявлениям российских политиков об отказе в легитимности избранному президенту Зеленскому, которого с победой так и не поздравил Владимир Путин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.07.19

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