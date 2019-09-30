В ПАСЕ шокированы поведением Украины

В Парламентской ассамблее Совета Европы удивлены и разочарованы действиями Киева, отказавшегося представить полномочия украинской делегации на открытии очередной сессии организации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила президент ПАСЕ Лилиан Морис Паскье.

По её словам, поведение официального Киева вызывает недоумение, так как связи с Украиной всегда были «важны для всех нас» и ПАСЕ готова постоянно оказывать «полную поддержку» Незалежной.

«Диалог и сотрудничество с украинской делегацией особенно важны для меня и для всех нас. Ведь Украина является страной-членом нашей организации. Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку. В связи с этим я разочарована, что украинский парламент не представил полномочия своей новой делегации до открытия этой сессии», – заявила глава ПАСЕ.

Вместе с тем, Паскье подчеркнула, что Ассамблея продолжит работу с Россией, несмотря на демарши Украины.

Как сообщал «Новый День», сегодня делегации Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии отказались принимать участие в открытии сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Решение было принято в знак «солидарности с Украиной» после консультаций с делегацией «Незалежной».

Кроме того, по итогам встречи было принято решение, что делегации Украины, Грузии и прибалтийских стран не будут принимать участие в мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы.

Об этом у себя в Фейсбуке сообщил украинский националист и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Напомним, возмущение Киева вызвано решением Парламентской ассамблеи Совета Европы полностью восстановить права российской делегации в этой организации. РФ была лишена права голоса из-за конфликта в Донбассе и присоединения Крыма к России.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.09.19

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