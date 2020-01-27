Украина вернулась в ПАСЕ и сразу потребовала выгнать Россию

Украинская делегация в ПАСЕ при подержке Литвы и других «друзей Украины» инициировала процедуру оспаривания полномочий делегации Российской Федерации.

Напомним Украина вернулсь в Парламентскую ассамблею Совета Европы после нескольких месяцев бойкотирования заседаний в знак протеста против восстанавления полномочий России в прошлом году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», представители «Незалежной» сразу же устроили протестное шоу в зале заседаний.

Так, депутат Верховной рады, националист Алексей Гончаренко призвал вставать с мест членов украинской делегации.

«Встаём. Нам нужно получить поддержку 10 и 30 делегатов», – кричал парламентарий.

В итоге антироссийски настроенные депутаты ПАСЕ оспорили полномочия делегации РФ. Теперь Ассамблея будет вынуждена запустить соответствующую процедуру и подготовить доклад, который будет поставлен на голосование ПАСЕ.

Само обсуждение о продлении полномочий РФ пройдёт в среду 29 января.

Руководство российской делегации уже заявило, что Россия незамедлительно покинет организацию в случае приостановки полномочий.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.01.20

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