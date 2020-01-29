ПАСЕ решила, что Крым больше не повод для бойкота России

Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила антироссийские поправки и подтвердила в полном объёме полномочия Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за восстановление полномочий проголосовали 96 членов ПАСЕ, воздержались 7, против – 44.

В поправках к решению, на которых настаивал антироссийский «британско-польско-прибалтийский блок» во главе с Украиной, говорилось, кроме прочего, о том, что в российскую делегацию входят депутаты, избравшиеся по крымским округам, а также депутаты, голосовавшие за «аннексию Крыма».

Однако все они были отклонены без рассмотрения.

«Полномочия российской парламентской делегации должны быть подтверждены», – говорится в решении регламентного комитета.

«Большинство поправок к резолюции отклонены, они носили ярко выраженный антироссийский характер... Видим, что в ассамблее есть большинство, которое не поддается на провокации со стороны авторов поправок – делегатов Великобритании и Украины», – цитирует ТАСС главу делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

«Мы приезжаем в ПАСЕ работать, а не торговать Крымом! А тем, кто неустанно твердит про «аннексию», хочу напомнить: это вы аннексировали исторически российский Крым и русский город Севастополь в 1991 году, подло воспользовавшись хаосом, царившим в тогда ещё нашей общей стране. Это вы направляли танки и военные самолеты против своих граждан в Донецке и Луганске!

Я уверен, скоро мир узнает правду, а убийцы понесут заслуженное наказание! И именно из-за того, что вы боитесь этой правды, вам так неугодно возвращение России в ПАСЕ!» – ответил Толстой на нападки украинской делегации по итогам голосования.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.01.20

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